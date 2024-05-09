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ABD İsrail’e bomba gönderimini durdurdu | Senatörler ve vekiller tepki gösterdi! İsrail basını ne diyor?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 09.05.2024 16:37
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah saldırısının ardından silah sevkiyatını askıya alma kararı aldı. Biden'ın açıklaması İsrail'e destek veren cumhuriyetçi senatörlerin ve İsrailli vekillerin tepkisine neden oldu. Dış basında da gelişmeler geniş yer buldu. İşte tüm detaylar…
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