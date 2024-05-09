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1,5 milyon Filistinli Refah'ta sıkıştı! Endişeli bekleyiş…

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.05.2024 18:24
İsrail ordusunun doğusunda kara saldırı başlattığı Refah'ta çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli bu saldırıların daha da genişletilmesi ve gidecek yerlerinin olmaması nedeniyle endişe içinde bekliyor.
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