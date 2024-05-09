1,5 milyon Filistinli Refah'ta sıkıştı! Endişeli bekleyiş…

İsrail ordusunun doğusunda kara saldırı başlattığı Refah'ta çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli bu saldırıların daha da genişletilmesi ve gidecek yerlerinin olmaması nedeniyle endişe içinde bekliyor.

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