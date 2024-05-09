Rusya'dan zafer günü'nde gövde gösterisi! 9 binden fazla asker, tanklar, savaş uçakları...

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sını mağlup etmesinin 79. Yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.9 binden fazla askerin yer aldığı törende, kıtalar arası balistik füzeler de yer aldı. Putin, "kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz" mesajı verdi.

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