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Filistin kefiyesine bile tahammül edemediler

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.05.2024 16:25
İsveç’te yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’na Filistin yasakları damga vurdu. Soykırımcı İsrail’in “7 Ekim” vurgulu şarkısıyla kabul edildiği organizasyonda, İsveçli şarkıcı Eric Saade’nin Filistin kefiyesiyle bile sahne almasına tahammül edemediler.
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Filistin kefiyesine bile tahammül edemediler
Filistin kefiyesine bile tahammül edemediler
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