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Putin Zafer Günü'nde konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 13:31
Rusya bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup ettiği Zafer Günü'nü kutluyor. Törenler bu yıl da başkent Moskova'da bulunan Kızıl Meydan'da gerçekleşti. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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