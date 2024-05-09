Putin Zafer Günü’nde konuştu

Rusya bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup ettiği Zafer Günü'nü kutluyor. Törenler bu yıl da başkent Moskova'da bulunan Kızıl Meydan'da gerçekleşti. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.

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