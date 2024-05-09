İsveç'te Gazze’ye destek gösterisi! İsrail'in Eurovision’a katılmasına tepki gösterdiler

İsveç'in Malmö kentinde binlerce kişi Filistin’e destek için bir araya geldi. İsrail'in müzik yarışması Eurovision’a katılmasını protesto eden göstericiler taşıdıkları dövizler ile Filistin’e destek veriyor.

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