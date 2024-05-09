İngiliz kraliyetinde baba-oğul krizi

İngiltere'de kraliyet ailesinde "baba-oğul" krizi yaşanıyor. Kral Charles ve Prens Harry aynı anda Londra'da olmalarına rağmen bir araya gelmediler. Saraydan yapılan açıklamada, kralın yoğun programı nedeniyle görüşmenin yapılmadığı duyuruldu.

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