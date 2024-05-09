Rusya'nın 3 milyar Euro'su Ukrayna'ya! AB ülkeleri dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'ya verecek

Avrupa Rusya'nın 210 milyar Euro'sunu dondurdu. Dondurulan bu paradan elde edilen faiz ise 3 milyar Euro. Avrupa ülkeleri bu 3 milyar Euro'yu Ukrayna'ya verecek. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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