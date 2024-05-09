Rusya cephede deprem bombası kullanıyor! FAB 1500’ler hangi özelliklere sahip?

Rusya cephe hattında 15 metrelik kraterler oluşturan FAB 1500 ve FAB 3000 bombalarını kullanıyor. Peki bu bombalar neden önemli ve cephe hattında dengeleri değiştirir mi? Yanıtı haberimizde…

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