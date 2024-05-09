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Rusya cephede deprem bombası kullanıyor! FAB 1500’ler hangi özelliklere sahip?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 09.05.2024 15:46
Rusya cephe hattında 15 metrelik kraterler oluşturan FAB 1500 ve FAB 3000 bombalarını kullanıyor. Peki bu bombalar neden önemli ve cephe hattında dengeleri değiştirir mi? Yanıtı haberimizde…
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