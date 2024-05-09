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Çin lideri Cinping Macaristan'da! İlk kez resmi ziyaret düzenliyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.05.2024 16:47
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa gezisinin son durağı olan Macaristan'da. Çin lideri, bugün Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya gelecek. Peki gündemde hangi konular var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'dan aktardı.
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