Çin lideri Cinping Macaristan'da! İlk kez resmi ziyaret düzenliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa gezisinin son durağı olan Macaristan'da. Çin lideri, bugün Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya gelecek. Peki gündemde hangi konular var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'dan aktardı.

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