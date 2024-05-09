Bıden: Gazzeliler ABD bombalarıyla öldürüldü! Katliamdaki paylarını kabullendi

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Bıden, İsrail’in Refah’taki kara saldırısına ilişkin konuştu. "siviller hedef olursa silah sevkiyatını keseriz" dedi. Bıden, Gazzelilerin Amerikan bombalarıyla öldürüldüğünü de kabul etti.

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