09 Mayıs 2024, Perşembe
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Rusya ve İngiltere arasında diplomatik kriz! Rus savunma ateşesi neden sınır dışı edilecek?
İngiltere ile Rusya arasında diplomatik bir kriz yaşanıyor. Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe gösteren İngiltere, Rusya’nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu. Ayrıntıları Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.