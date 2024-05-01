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Fransa'da 1 Mayıs olayları! Paris'te araçlar ateşe verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 18:20
Fransa'nın başkenti Paris’teki 1 Mayıs kutlamalarda araçları ateşe veren provokatörlere polis göstericilere müdahale etti. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın olayların merkezi olan Fransa’da aktardı. İşte detaylar...
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