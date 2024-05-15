15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2024 16:44
Güncelleme:15.05.2024 16:44
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi. A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen detayları aktardı. Serhen, “Kabine üyeleriyle bir araya geldi Robert Fico. Kendisini selamlayan halkın yanına gitti. Bu sırada kalabalık arasından birisi saldırdı. Slovakya basını 4 el ateş açıldığını yazdı. Çıkan kurşunlardan bir tanesi de Fico’nun karnına isabet ettiği bilgisi var. En yakındaki hastaneye kaldırıldı. Konu ülkede büyük bir infiale yol açtı.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Slovakya’da suikast girişimi!
Slovakya'da suikast girişimi!
Slovakya Başbakanı’na silahlı saldırı
Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
Kassam Tugayları’ndan Türkçe mesaj!
Kassam Tugayları'ndan Türkçe mesaj!
Siyonist İsrail’in askeri üssünde yangın!
Siyonist İsrail'in askeri üssünde yangın!
Avrupa’da nükleer gerilim!
Avrupa’da nükleer gerilim!
Fransa’nın denizaşırı toprağında isyan!
Fransa'nın denizaşırı toprağında isyan!
Eski İtalya Başbakanı Conte A Haber’e konuştu!
Eski İtalya Başbakanı Conte A Haber’e konuştu!
Eric Clapton sahneye Filistin desenli gitarla çıktı! Soykırımın fotoğrafları gösterildi
Eric Clapton sahneye Filistin desenli gitarla çıktı! Soykırımın fotoğrafları gösterildi
İsrailli işgalciler yardım TIR’larını yaktı
İsrailli işgalciler yardım TIR’larını yaktı
Katalonya seçimlerinde sürpriz sonuç
Katalonya seçimlerinde sürpriz sonuç
İlk ziyaretini Çin’e yapacak!
İlk ziyaretini Çin'e yapacak!
ABD’li Senatör Robert Menendez...
ABD'li Senatör Robert Menendez...
Daha Fazla Video Göster