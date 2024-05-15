Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi. A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen detayları aktardı. Serhen, “Kabine üyeleriyle bir araya geldi Robert Fico. Kendisini selamlayan halkın yanına gitti. Bu sırada kalabalık arasından birisi saldırdı. Slovakya basını 4 el ateş açıldığını yazdı. Çıkan kurşunlardan bir tanesi de Fico’nun karnına isabet ettiği bilgisi var. En yakındaki hastaneye kaldırıldı. Konu ülkede büyük bir infiale yol açtı.” ifadelerini kullandı.

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