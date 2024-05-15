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Slovakya'da suikast girişimi! Başbakan Robert Fico silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 16:44
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi. A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen saldırının detaylarını aktarırken Fico'ya 4 el ateş edildiğini ve karnından vurulduğunu belirtti. İşte detaylar..
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