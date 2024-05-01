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Dünya 1 Mayıs'ı kutluyor! Almanya ve İngiltere’deki durumu A Haber ekipleri anlattı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 01.05.2024 14:47
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dünyanın dört bir yanında da kutlanıyor. Almanya ve İngiltere’de de işçiler ve işçi sendikaları meydanlarda. Son durumu A Haber ekipleri aktardı.
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