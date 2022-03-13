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Camiye sığınan Türklerin durumu nasıl? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 12:53
Yabancı basında yer alan 86 Türk'ün sığındığı Mariupol'deki caminin bombalandıığı haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman Cami Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu son durumu A Haber'de anlattı. Hacıoğlu, "Durumları iyi, 110 kişi tahliye edilmeyi bekliyor." dedi.
Cami bombalandı iddiasına yanıt "CAMİ BOMBALANDI" İDDİASINA YANIT

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