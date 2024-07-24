25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Netanyahu ABD'de protestolar ile karşılandı!

Netanyahu ABD'de protestolar ile karşılandı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 22:49
Katliamcı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması öncesi Washington DC'deki aktivistler Gazze'deki soykırımı protesto etti
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu ABD’de protestolar ile karşılandı!
Netanyahu ABD'de protestolar ile karşılandı!
Netanyahu şov yaparken o pankart açtı: Savaş suçlusu!
Netanyahu şov yaparken o pankart açtı: Savaş suçlusu!
Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı!
Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı!
Nepal’de uçak düştü: 18 ölü!
Nepal'de uçak düştü: 18 ölü!
Hamas ve El Fetih arasında birlik anlaşması!
Hamas ve El Fetih arasında birlik anlaşması!
ABD’de milli parkta patlama
ABD'de milli parkta patlama
Alman istihbaratı ajan bulamıyor
Alman istihbaratı ajan bulamıyor
Filistinli gruplar Çin’de bir araya geldi
Filistinli gruplar Çin'de bir araya geldi
Nepal’da uçak düştü: 18 ölü
Nepal'da uçak düştü: 18 ölü
Balık avlarken balinaya yem oluyorlardı
Balık avlarken balinaya yem oluyorlardı
Saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı
Saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı
İşini seven insanın hali başka
İşini seven insanın hali başka
Daha Fazla Video Göster