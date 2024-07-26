26 Temmuz 2024, Cuma
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Son dakika... Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Fransa'da hızlı trenlere sabotaj!
Fransa’nın başkenti Paris tüm dünyanın izleyeceği Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine saatler kala son hazırlıkları yaparken hızlı tren hatlarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Üç ayrı hat kundaklanıp ve yangınlar çıkarılırken, bu sabah itibarıyla aksayan seferler nedeniyle birçok istasyonda kuyruklar oluştu. Fransa Ulaştırma ve Spor Bakanlıkları hızlı tren hatlarına sabotaj yapıldığını duyurdu.