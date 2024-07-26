Fransa’da kaotik gün! Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün açılış töreni yapılacak olan Olimpiyat Oyunları'na saatler kala yüksek hızlı tren ağına saldırı oldu. Fransa-İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse havalimanı ise bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Gelişmeleri Strasbourg'da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN