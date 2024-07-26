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Fransa’da kaotik gün! Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği

Fransa’da kaotik gün! Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.07.2024 13:53
Fransa'nın başkenti Paris'te bugün açılış töreni yapılacak olan Olimpiyat Oyunları'na saatler kala yüksek hızlı tren ağına saldırı oldu. Fransa-İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse havalimanı ise bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Gelişmeleri Strasbourg'da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği
Olimpiyat açılışına saatler kala bomba paniği
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