Müslüman aileye İngiliz polisinden şiddet! Tekmelediler, ensesine vurdular…

İngiltere'de polis şiddeti gündemin üst sıralarında. Manchester Havalimanı'nda ekiplerin hedefinde Müslüman bir aile vardı. Gözaltına alınan iki kişi yerde tekmelendi. Ortaya çıkan görüntüler infiale yol açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN