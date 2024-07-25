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ABD Kongresinin sembol isimlerinden katil Netanyahu'ya sert tepki: O bir savaş suçlusu!

ABD Kongresinin sembol isimlerinden katil Netanyahu'ya sert tepki: O bir savaş suçlusu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 01:29
ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
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