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İngiliz müzik grubu Massive Attack'tan Gazze’ye destek! Sahneye Filistin kefiyesi takarak çıktı

İngiliz müzik grubu Massive Attack'tan Gazze’ye destek! Sahneye Filistin kefiyesi takarak çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 13:53
Ünlü müzik grubu Massive Attack, İstanbul'da konser verdi. Grup üyesi sahneye Filistin kefiyesi takarak çıktı.
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