26 Temmuz 2024, Cuma
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Hizbullah, İsrail üssüne İHA ile sızdı! Uyarı sistemleri, helikopterler, stratejik noktalar görüntülendi
Gazze'de katliam sürerken Lübnan-İsrail sınırında da tansiyon yüksek. Hizbullah bu kez sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan İsrail ordusuna ait "Ramat David" askeri hava üssünün insansız hava aracı ile çekilmiş görüntülerini yayınladı. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.