27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT dayatması! Eşcinseller kırmızı halıda boy gösterdi | Olimpiyat meşalesini bu yıl translar taşıdı!
Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkın LGBT dayatması bu kez de Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi. Sapkın düşünceleri empoze eden Olimpiyat Oyunları'nda eşcinseller kırmızı halıda boy gösterdi. Olimpiyat Komitesi'nin sapkın bireyleri geçit töreninin neredeyse her anına yerleştirdiği görüldü. Öte yandan 2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde Fransa genelinde taşınan Olimpiyat meşalesi, dün Paris'e ulaştı. Ancak, bu etkinlikte Drag Queen'lik yapan translara meşale verilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medya da ise bir çok kullanıcı "Olimpiyat açılışı diye tam anlamıyla iğrenç ötesi, sapkın bir LGBT propagandası izliyoruz. " ifadeleri ile sapkınlığa tepki gösterdi. İşte toplumun değerlerini aşağıya çeken ahlaki çöküş...