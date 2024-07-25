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Katliamcı ve hayranları yan yana! Bebek katili Netanyahu'ya katliam alkışı

Katliamcı ve hayranları yan yana! Bebek katili Netanyahu'ya katliam alkışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 12:36
ABD Kongresi, katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu alkış yağmuruna tuttu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Aslan, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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