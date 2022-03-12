Son dakika: "Ukrayna'da cami bombalandı" iddiasına A Haber canlı yayınında yanıt: Haberler asılsız

CAMİDE HASAR VE YARALI YOK

Tahliyeler bugün yapılacak, otobüsler yolda. Caminin 700 metre ilerisine bir roket düştü, ilerideki mahallelerde çatışmalar var. Camide şu anda bir hasar yok. Vatandaşlarımız içinde yaralı yok. Sadece bir hastamız var o da bu olaylardan önce felç geçirmişti. Kara yolu ile yapılacak tahliye işlemleri, rotamız belirli ancak şu an söyleyemem."