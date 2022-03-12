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Son dakika: "Ukrayna'da cami bombalandı" iddiasına A Haber canlı yayınında yanıt: Haberler asılsız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Ukrayna’da cami bombalandı iddiasına A Haber canlı yayınında yanıt: Haberler asılsız

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de  86 Türk'ün sığındığı Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia etti. Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, A Haber canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Hacıoğlu, "Cami bombalandığı haberleri asılsız. Atılan bomba caminin uzağına düştü." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları savaşın 17'inci gününde devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

A HABER CANLI YAYININDA YANIT: HABERLER ASILSIZ
A Haber canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu anlatan Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Cami bombalandığı haberleri asılsız. Atılan bomba caminin uzağına düştü."

İşte Hacıoğlu'nun açıklamaları:

"Rus birlikleri Mariupol şehiri dışardan kuşatmış durumdalar. Hedef gözemeksizin atış altında şehir. Caminin 2 km ilerinde bir yerleşim yerine ateş ediliyor. Mariupol'de 86 Türk vatandaşımız ve onların akrabaları var tabi bunların hepsi Türk değil aralarında 5 Azerbaycanlı öğrencide var; bunların 30'u camide bekliyor.

CAMİDE HASAR VE YARALI YOK
Tahliyeler bugün yapılacak, otobüsler yolda. Caminin 700 metre ilerisine bir roket düştü, ilerideki mahallelerde çatışmalar var. Camide şu anda bir hasar yok. Vatandaşlarımız içinde yaralı yok. Sadece bir hastamız var o da bu olaylardan önce felç geçirmişti. Kara yolu ile yapılacak tahliye işlemleri, rotamız belirli ancak şu an söyleyemem."

UKRAYNA: SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN 10'DAN FAZLA BÖLGEDE İNSANİ KORİDOR AÇTIK
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesi için Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla yerleşim yerinde insani yardım koridoru açtıklarını duyurdu.

Vereşuk, verdiği basın brifinginde, bugün için belirlenen tahliye güzergahlarını açıkladı.

Söz konusu insani koridorlar üzerinden ülkenin Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere, Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla köyden sivillerin tahliyesinin gerçekleştirileceğini kaydeden Vereşuk, aynı zamanda aynı güzergahlara insani yardım konvoyunun yola çıkacağını aktardı.

Vereşuk, dün Rus askerleri insani yardım koridorlarını engellemelerine rağmen Energodar, Buça, Gostomel ve Kozaroviçi'den 7 bin 144 sivili tahliye etmeyi başardıklarını da sözlerine ekledi.

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