Son dakika: "Ukrayna'da cami bombalandı" iddiasına A Haber canlı yayınında yanıt: Haberler asılsız
Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de 86 Türk'ün sığındığı Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia etti. Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, A Haber canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Hacıoğlu, "Cami bombalandığı haberleri asılsız. Atılan bomba caminin uzağına düştü." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları savaşın 17'inci gününde devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu" ifadelerine yer verildi.
Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.
A HABER CANLI YAYININDA YANIT: HABERLER ASILSIZ
A Haber canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu anlatan Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Cami bombalandığı haberleri asılsız. Atılan bomba caminin uzağına düştü."
İşte Hacıoğlu'nun açıklamaları:
"Rus birlikleri Mariupol şehiri dışardan kuşatmış durumdalar. Hedef gözemeksizin atış altında şehir. Caminin 2 km ilerinde bir yerleşim yerine ateş ediliyor. Mariupol'de 86 Türk vatandaşımız ve onların akrabaları var tabi bunların hepsi Türk değil aralarında 5 Azerbaycanlı öğrencide var; bunların 30'u camide bekliyor.
CAMİDE HASAR VE YARALI YOK
Tahliyeler bugün yapılacak, otobüsler yolda. Caminin 700 metre ilerisine bir roket düştü, ilerideki mahallelerde çatışmalar var. Camide şu anda bir hasar yok. Vatandaşlarımız içinde yaralı yok. Sadece bir hastamız var o da bu olaylardan önce felç geçirmişti. Kara yolu ile yapılacak tahliye işlemleri, rotamız belirli ancak şu an söyleyemem."
UKRAYNA: SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN 10'DAN FAZLA BÖLGEDE İNSANİ KORİDOR AÇTIK
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesi için Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla yerleşim yerinde insani yardım koridoru açtıklarını duyurdu.
Vereşuk, verdiği basın brifinginde, bugün için belirlenen tahliye güzergahlarını açıkladı.
Söz konusu insani koridorlar üzerinden ülkenin Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere, Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla köyden sivillerin tahliyesinin gerçekleştirileceğini kaydeden Vereşuk, aynı zamanda aynı güzergahlara insani yardım konvoyunun yola çıkacağını aktardı.
Vereşuk, dün Rus askerleri insani yardım koridorlarını engellemelerine rağmen Energodar, Buça, Gostomel ve Kozaroviçi'den 7 bin 144 sivili tahliye etmeyi başardıklarını da sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?
- GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
- MEB ara tatil için tarih verdi! 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında?
- MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM son duyurular!
- Gözler AÖL'de! 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
- Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!
- Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı?
- Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Berat gecesi ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi!