Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan’dan Ermenistan’a İHA tepkisi

Karabağ savaşında hezimet yaşayan Ermenistan, provokasyonlarını artırdı. Son olarak Ermeni ordusuna ait bir insansız hava aracı, Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerine keşif uçuşu yaptı. Yapılan müdahale ile Ermeni İHA'sı uzaklaştırıldı.

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