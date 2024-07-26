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Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan’dan Ermenistan’a İHA tepkisi

Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan’dan Ermenistan’a İHA tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 16:24
Karabağ savaşında hezimet yaşayan Ermenistan, provokasyonlarını artırdı. Son olarak Ermeni ordusuna ait bir insansız hava aracı, Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerine keşif uçuşu yaptı. Yapılan müdahale ile Ermeni İHA'sı uzaklaştırıldı.
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Ermenistan’dan yeni provokasyon!
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