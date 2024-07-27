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Katil İsrail'e Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şok! Geçiş töreni sırasında böyle yuhalandılar

Katil İsrail'e Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şok! Geçiş töreni sırasında böyle yuhalandılar

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Giriş: 27.07.2024 01:21
Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Dünyadan ise birçok vatandaş İşgalci İsrail’e tepki gösterirken son olarak bir tepki sesi de Paris Olimpiyat Oyunları'nda geldi. Programda, İsrail takımına geçiş töreni sırasında  Filistinlilere soykırım yapan İsrail, Paris Olimpiyatları'nda yuhalandı. Öte yandan zalime karşı bir dik duruş da TRT spikeri Cüneyt Kıran'dan geldi. Kıran, tüm ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreninde sıra katil İsrail'e gelince sessiz kaldı.
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