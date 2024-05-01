Akılalmaz olay kamerada! Taksici durmayınca öyle bir şey yaptı ki…

Çin’de görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Bir yolcu köprü üzerinde taksiden inmek istedi. Taksi sürücüsü ise bu talebi reddetti. Yolcu öyle bir şey yaptı ki bu kadarına pes dedirtti. Detaylar dünyada yaşanan ilginç haberleri derlediğimiz "Dünya Raporu"nda…

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