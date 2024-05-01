01 Mayıs 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Akılalmaz olay kamerada! Taksici durmayınca öyle bir şey yaptı ki…
Çin’de görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Bir yolcu köprü üzerinde taksiden inmek istedi. Taksi sürücüsü ise bu talebi reddetti. Yolcu öyle bir şey yaptı ki bu kadarına pes dedirtti. Detaylar dünyada yaşanan ilginç haberleri derlediğimiz "Dünya Raporu"nda…