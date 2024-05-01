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Akılalmaz olay kamerada! Taksici durmayınca öyle bir şey yaptı ki…

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 19:17
Çin’de görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Bir yolcu köprü üzerinde taksiden inmek istedi. Taksi sürücüsü ise bu talebi reddetti. Yolcu öyle bir şey yaptı ki bu kadarına pes dedirtti. Detaylar dünyada yaşanan ilginç haberleri derlediğimiz "Dünya Raporu"nda…
Akılalmaz olay! Taksici durmayınca öyle bir şey yaptı ki… AKILALMAZ OLAY! TAKSİCİ DURMAYINCA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ…

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Akılalmaz olay! Taksici durmayınca öyle bir şey yaptı ki…
Akılalmaz olay! Taksici durmayınca öyle bir şey yaptı ki…
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