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ABD’de plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi

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Giriş: 22.03.2023 09:07
Güncelleme:22.03.2023 09:34
Amerika Birleşik Devletleri'nde tek motorlu bir uçak motor arızası nedeniyle plaja acil iniş yaparak suya sürüklendi. O anlar kamerada da kayıttaydı.
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