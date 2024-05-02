Türkiye’den Somali’ye kritik ziyaret! Somali Afrika’da neden önemli?

Türkiye'den Somali'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Somali'de Devlet Başkanı Mahmud ile bir araya geldi. Ziyaretin gündeminde iki ülke arasında imzalanan askeri ve ekonomik anlaşmalar ile terörle mücadele vardı.

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