İngiltere gönüllü bir sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etti

Düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı yapan İngiltere, ülkeye yasal yollarla gelip sığınma talebinde bulunan bir kişiyi 3 bin sterlin yardım parası ödeyerek Ruanda'ya sınır dışı etti.

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