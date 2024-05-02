Çin’de sağanağın ardından otoyol çöktü: 24 ölü, 30 yaralı

Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyol, şiddetli yağışların ardından çöktü. En az 24 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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