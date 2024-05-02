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Paşinyan barış sürecini bardak ve su ile anlattı! Sonraki durak Kazakistan

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.05.2024 11:17
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile yapılan barış müzakerelerine ilişkin süreci bardak ve su kullanarak anlattı. İlginç anlatım yöntemi tartışmalara neden oldu.  Diğer yandan barış müzakerelerinin bir sonraki adresinin Kazakistan olacağı açıklandı.
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