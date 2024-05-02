02 Mayıs 2024, Perşembe
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Paşinyan barış sürecini bardak ve su ile anlattı! Sonraki durak Kazakistan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile yapılan barış müzakerelerine ilişkin süreci bardak ve su kullanarak anlattı. İlginç anlatım yöntemi tartışmalara neden oldu. Diğer yandan barış müzakerelerinin bir sonraki adresinin Kazakistan olacağı açıklandı.