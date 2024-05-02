02 Mayıs 2024, Perşembe
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İsrail Lübnan’ı işgale mi hazırlanıyor? Fransa ile İsrail arasında gergin görüşme
Gözler Gazze'de ama İsrail Lübnan hattında da tansiyon yükseliyor. Fransa Dışişleri Bakanı bölge turuna çıktı. Ama İsrail Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme gergin havada geçti. İsrail, Hizbullah'ın ülkenin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi. Aksi takdirde Lübnan içine doğru bir işgali başlayabileceğini ve güvenli bölge kuracaklarını söyledi.