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Moskova'da NATO silahları sergisi! Ukrayna'da ele geçirilenler arasında ABD, Alman tankları da var

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.05.2024 13:24
Rusya'da zafer günü kutlamalarına günler kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna'da ele geçirdiği NATO ülkeleri menşeili silah ve askeri teçhizatları, Başkent Moskova'da sergiliyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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