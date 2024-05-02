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Feci kaza kamerada! Kamyonet öğrencilerin arasına daldı

İHA
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Giriş: 02.05.2024 19:34
Son dakika haberi... Kırgızistan’da bir kamyonetin etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı. Korkunç anlar kameraya yansıdı.
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