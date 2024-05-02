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7 bin 591 gitarist 1 şarkı! Binlerce gitarist rekor kırdı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.05.2024 16:37
Polonya'dan renkli görüntüler var sırada. Binlerce gitarist rekor denemesi için bir araya geldi. Dev koro unutulmaz virtüöz Jımı Hendrıx'in şarkısını çaldı.
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7 bin 591 gitarist 1 şarkı!
7 bin 591 gitarist 1 şarkı!
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