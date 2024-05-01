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Bisikletli gence zürafa şoku! İşte hayvanların hışmına uğrayan insanlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 22:08
Bisikletli bir genç Doğu Afrika'daki milli parkta beklenmedik bir davetsiz misafir ile karşılaştı. Zürafa gence yavaşça yaklaştı. Bakın sonrasında neler yaşandı...
Bisikletli gence zürafa şoku BİSİKLETLİ GENCE ZÜRAFA ŞOKU

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Bisikletli gence zürafa şoku!
Bisikletli gence zürafa şoku!
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