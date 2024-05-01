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Ruang Yanardağı nedeniyle binlerce kişi için tahliye kararı

İHA
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Giriş: 01.05.2024 23:39
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya’ya doğru ilerliyor.
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