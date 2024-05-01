Ruang Yanardağı nedeniyle binlerce kişi için tahliye kararı

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya’ya doğru ilerliyor.

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