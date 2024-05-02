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ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine İsrail’de! Netanyahu barışa kapıyı kapattı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.05.2024 09:09
ABD Dışişleri Bakanı Blinken son 6 ayda 7. kez İsrail'i ziyaret etti. Masada Kahire'de devam eden ateşkes görüşmeleri vardı. Ancak Netanyahu, Gazze'de savaşı sonlandıracak bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi, “Ateşkes olsa da Refah'a operasyon yapılacak” dedi. Ateşkesin maddeleri de netleşiyor ama henüz taraflar arasında uzlaşı bulunmuyor.
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