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Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 15:49
Yellowstone Milli Parkı'nda alkol etkisi altındayken bir bizonun bacağına tekme attığı iddia edilen adam hem hayvan tarafından yaralandı hem de park bekçileri tarafından gözaltına alındı.
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