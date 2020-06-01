Koronavirüs salgını nedeniyle ekrana verdiği 2 aylık aranın ardından ekrana dönen Müge Anlı, izleyicisiyle kavuştu. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Manisalı çiftçiyi eşi mi zehirledi? Sezai Harman’ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler! Haftalarca aranan 61 yaşındaki Halil Ergül’le ilgili sıcak gelişme! Cinayeti 11 yıl sonra öğrendiler! Hatice Özkaçak’ı kim neden öldürdü? Çok çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar! Gizli tanık Müge Anlı’da! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Koronavirüs salgını nedeniyle ekrana verdiği 2 aylık aranın ardından ekrana dönen Müge Anlı, izleyicisiyle kavuştu. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Manisalı çiftçiyi eşi mi zehirledi? Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler! Haftalarca aranan 61 yaşındaki Halil Ergül'le ilgili sıcak gelişme! Cinayeti 11 yıl sonra öğrendiler! Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Çok çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar! Gizli tanık Müge Anlı'da! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 1 HAZİRAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

1 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.