Müge Anlı'da Ali Diken'in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet daha çözüldü. 20 Aralık 2023'te kaybolan Ali Diken'in annesi, ablası ve yengesi 32 yaşındaki adamı aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Günlerdir kayıp olarak aranan Ali Diken'in arkadaşı Zeynel tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün canlı yayına kendi isteğiyle çıkan Zeynel cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...