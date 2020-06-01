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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Sosyal medyada olay oldu |Video 1 Haziran 2020 Pazartesi
Yıllardır hafta içi her sabah atv ekranında yayınlanan kayıpların bulunduğu, sır olmuş cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı koronavirüs tedbirleri kapsamında ekranlardan 2 ay uzak kalmıştı. 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle Müge Anlı'nın sunumuyla seyircileriyle yeniden buluşan programda flaş bir değişiklik yaşandı. Programda yıllar sonra kavuşanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu. O çözümü Müge Anlı canlı yayında 'manevi kızım' dediği stüdyo şefi Sevcan'a sarılarak uygulamalı olarak gösterdi. İşte sosyal medyada gündem olan o önlem...