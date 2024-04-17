Metin Akpınar’ın kızı Müge Anlı'ya çıktı! Annesi Suphiye Ormancı nerede? Uğur Dündar'a babalık davası açan kişi...

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Uğur Dündar ise kendisiyle ilgili çıkan babalık iddialarını doğrularken, mahkemenin bir karara vardığını belirtti. Bu gelişmelerin ardından Dündar'ın kızı olduğu iddiasını mahkemeye taşıyan Dilara G. adlı kişi ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Duygu Nebioğlu, DNA testine itiraz edeceklerinin bilgisini paylaşarak, Dündar'ın sonuçlarla oynamış olabileceğini söyledi. Öte yandan, Nebioğlu, annesi Suphiye Ormancı'yı aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldi.