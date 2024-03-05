Müge Anlı'daki Birsen Eroğlu'nun yaşadıkları hayrete düşürdü! Aşkı yüzünden 500 bin TL dolandırıldı! 'Seni seviyorum' deyip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Birsen Eroğlu olayı gündeme geldi. Genç kadın, Müge Anlı'dan yardım isteyerek, sevgilisinin kendisini defalarca kredi çektirip borçlarını ödemediğini dile getirdi. Canlı yayına annesiyle birlikte çıkan Eroğlu, yayına bağlanan sevgilisiyle yüzleşti. Bu sırada Birsen Eroğlu'nun aşk dolandırıcılığına maruz kaldığı ortaya çıktı. Olayın detayları ise izleyicileri şaşırttı.