01 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! "Aracı 60 bin liraya satmışlar"
Müge Anlı programında aranan Hasan Hüseyin Çelik'ten uzun süredir haber alınamıyor. Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı, Çelik'in aracında görülen 2 kişiyi bulduklarını söyledi. İşte olayla ilgili detaylar...