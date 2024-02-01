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Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! "Aracı 60 bin liraya satmışlar"

Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! "Aracı 60 bin liraya satmışlar"

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Giriş: 01.02.2024 12:41
Müge Anlı programında aranan Hasan Hüseyin Çelik'ten uzun süredir haber alınamıyor. Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı, Çelik'in aracında görülen 2 kişiyi bulduklarını söyledi. İşte olayla ilgili detaylar...
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