Müge Anlı'dan canlı yayında koronavirüs uyarısı |Video (1 Haziran 2020 - Pazartesi)

Müge Anlı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ATV ekranında ara verdiği programına geri döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı iki aylık bir aranın ardından yeniden başladı. Anlı, canlı yayını koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek açtı hastalara ise şifalar diledi. "Korona ile mücadelemizde özveriyle çalışan, hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarını yürekten kutluyorum. Onların bu fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız" diyen Anlı bir de uyarı yaptı "Henüz hiçbir şey bitmiş değil, dikkatli olamalıyız" ifadelerini kullandı.